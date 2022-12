Johnny Depp a jeho ex možná opět zamíří k soudu. Amber Heard podala odvolání

Amber Heard ještě nemá s Johnnym Deppem vyřízené účty. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tohle Johnnyho Deppa asi příliš nepotěší. Poté, co v červnu skončil soud mezi ním a bývalou manželkou, začal herec žít nový život. Užíval si jako muzikant, přišly i nové herecké nabídky. Teď se ale možná bude muset znovu ponořit do propírání své minulosti s Amber Heard.

Právníci Amber vsází třeba na to, že soud už jednou uznal Deppovu hrubost vůči ní, a tak by měl být poslední rozsudek ve prospěch Deppa neplatný. Dále mají za to, že se soud měl konat v Kalifornii namísto ve Virginii.

Soudkyně Penney Azcarate prý navíc nesprávně poučila porotu v daném případě a také vyloučila průkazné důkazy. Amber Heard tvrdí, že rozsudek má špatný vliv na ostatní ženy, které chtějí mluvit o zneužívání vlivnými muži. Usiluje o zcela nový proces. Soud ve Virginii teď bude rozhodovat o tom, jestli dá novému soudu s jinou porotou i soudcem zelenou.

Pro Amber by jeho obnova znamenala možnost očistit svou pověst, a navíc na sebe znovu upoutat pozornost. Od konce soudu o ní totiž na rozdíl od Deppa téměř není slyšet.

V červnu soud rozhodl ve prospěch Johnnyho Deppa. Herečku uznala porota vinnou z pomluvy jejího bývalého manžela a za výroky o domácím násilí jí uložila zaplatit odškodné v celkové výši v přepočtu téměř 350 milionů korun. ■