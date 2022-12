Představitelka Wednesday přiznala, že nejlepší scénu ze seriálu točila s covidem: A šeredně to schytala od fanoušků

Jenna Ortega jako Wednesday Addams Profimedia.cz

Jenna Ortega (20) to na sociálních sítích schytala poté, co přiznala, že ikonickou taneční scénu v seriálu Wednesday natáčela s příznaky covidu. V rozhovoru pro magazín NME herečka uvedla, že tanec zvládla navzdory intenzivní bolesti těla a dalším příznakům, načež krátce na to se u ní potvrdil koronavirus.