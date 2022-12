23 let po nejslavnějším holčičím polibku zase spolu! Podívejte se, jak Sarah Michelle Gellar a Selma Blair vypadají dnes

Kamarádky Selma Blair a Sarah Michelle Gellar se znovu setkaly na jednom pódiu... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Od natočení romantického snímku Velmi nebezpečné známosti uplynulo už neuvěřitelných třiadvacet let. Ikonický film, v němž ztvárnili hlavní role Reese Witherspoon s Ryanem Phillipem, kteří byli tou dobou ve skutečném životě již zasnoubení, se zapsal do pamětí diváků. Velký podíl na tom měl však i žhavý francouzský polibek Sarah Michelle Gellar a Selmy Blair. Právě tyto dvě herečky, které zůstaly po natáčení blízkými kamarádkami, se v úterý sešly na jednom pódiu během udílení cen People’s Choice Awards.

Představitelky potvory Kathryn a naivní Cecile jsou i po téměř čtvrtstoletí pořád kočky a asi málokdo by tipoval, že Sarah je pětačtyřicet, a Selmě dokonce už padesát let.

Herečka známá rovněž ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů, neskrývala nadšení, když mohla na pódiu přivítat svou přítelkyni Selmu, která si získala srdce televizních diváků díky své účasti v taneční soutěži Dancing With The Stars.

Z té sice musela kvůli zdravotním potížím, s nimiž se poslední roky potýká, odstoupit, ale diváky si naprosto získala a odnesla si ocenění pro nejlepšího účastníka televizní soutěže. Selma Blair trpí roztroušenou sklerózou.

Poté, co ve své řeči poděkovala divákům, směřovala svou vděčnost i k Sarah, když řekla: „Opravdu ti, Sarah, děkuji za to, že jsi tu byla, a za všechno. Moc to pro mě znamená. Moc tě miluji, Sarah," a své kamarádce přišla dát polibek na tvář. ■