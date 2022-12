Vrátí se Cameron Diaz v pokračování slavného filmového hitu Prázdniny? Režisérka řekla, jak to bude!

Jak je to s pokračováním populárního filmu? Profimedia.cz

V roce 2006 natočila režisérka Nancy Meyers film o dvou ženách, které si na chvíli vymění své domovy v Americe a Anglii a dojdou ke svému štěstí. Film se stal hitem a fanoušci dlouho toužili po tom, aby se dočkal pokračování.

Naděje všem svitla před několika dny, kdy zahraniční média vypustila zaručenou zprávu o tom, že se film bude točit příští rok a dokonce i v původním obsazení. Měl pojednávat o tom, jak se vyvinuly vztahy mezi Cameron Diaz a Judem Lawem a Kate Winslet a Jackem Blackem a natáčet se mělo hlavně v Anglii, ale i po Evopě.

Teď se ovšem k pokračování vyjádřila samotná režisérka filmu. „Dostala jsem spoustu zpráv. Omlouvám se, ale není to pravda,“ uvedla na sociální síti. Ke spekulacím se navíc vyjádřila už i Kate Winslet. „Četla jsem o tom, ale je to poprvé, co jsem o tom slyšela. Opravdu se mnou o tom nemluvil ani agent ani nikdo jiný. Ruku na srdce, to se nikdy nestalo,“ řekla herečka, která tak definitivně vzala fanouškům vítr z plachet. ■