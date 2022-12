Ten pohled! Kate s Williamem sdíleli zákulisní fotky a fanoušci se rozplývají nad jejich zamilovaností

Kate a William Profimedia.cz

Hned na prvním záběru na sebe Kate (40) s Williamem (40) hledí tak zamilovaně, jako by se vzali včera a nebyli svoji už 11 let. Na dalších snímcích je pak vidět samotného Williama, Kate, jak kráčí na pódium nebo aplauduje manželovi po jeho projevu.

Fanoušci britské královské rodiny milují intimní momenty mezi princem a princeznou z Walesu a nemohou se nabažit toho, jak to páru sluší a jak noblesně působí.

Většina také oceňuje, že se soustředí na „konání dobra“ a na to, co je „opravdu důležité“. „Tito dva se opravdu snaží o to nejlepší pro planetu. Přesně to, co chceme naučit naše děti,“ libovala si jedna z fanynek v komentářích. „Definice půvabu a důstojnosti,“ hodnotil další komentující. „Moje srdce. Nejsou tím nejkrásnějším párem, jaký jste kdy viděli?“ rozplývala se další.

Fotografie byly zveřejněny krátce poté, co Netflix uvedl trailer ke kontroverzní dokumentární sérii Harry & Meghan o vévodovi a vévodkyni ze Sussexu. Mezi Sussexskými a zbytkem královské rodiny údajně panují napjaté vztahy, které dokument pravděpodobně nezlepší. ■