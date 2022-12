50 sexy fotek Dary Rolins v plavkách. Popová diva slaví jubileum, v klubu padesátnic je ale zřejmě omylem

Dara Rolins je v plavkách za bohyni. Foto: Super.cz/archiv D. Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (50) ve středu slaví životní jubileum. Rodačka z Bratislavy se v šoubyznysu pohybuje odmalička. Však také v osmdesátých letech nazpívala coby jedenáctiletá dívenka s Karlem Gottem legendární píseň Zvonky štěstí. Dnes je z Dary Rolins úspěšná zpěvačka, která má obrovskou fanouškovskou základnu. A do klubu padesátnic jako by snad vůbec nepatřila, protože vypadá stále skvěle.

I díky tomu, že se ve formě udržuje pravidelným cvičením, má postavu, kterou by jí mohly závidět i dvacátnice! Přesvědčit se ostatně můžete i v bohaté fotogalerii Dary Rolins v plavkách. To, že se ukazuje v bikinách či jinak odhalená, jí ale leckdo vyčítá. Že už se to prý nehodí. Ona sama má ale spíše pozitivní reakce.

„Podle mě to do momentu, než to začne být směšné, je úplně v pořádku. Myslím si, že mám zdravou soudnost vyhodnotit, kdy už se na to nebude dát koukat. Ale myslím, že zatím je to dobré. Alespoň podle většiny reakcí,“ řekla Super.cz Dara.

Ta má dnes samozřejmě velký den. „Dnes je 7. prosince, a i když mám narozeniny každý rok, tyto jsou výjimečné. 50 je mocné číslo a já jsem šťastná, zdravá, milovaná. Každý den se dívám stejně zvědavě na to, co dalšího mi život přinese, a za ta léta jsem se naučila přijímat všechno jako „boží plán“. Osud, prostě něco, co má v mém životě místo, z čeho se mám poučit, pochopit, zocelit, anebo se jen obyčejně radovat,“ nechala se na Instagramu slyšet oslavenkyně ve svůj velký den.

„Beru všechno! Protože to je život. Děkuji za všechny zážitky, děkuji za Lolu, za svou skvělou rodinu, lásku a děkuji i za vás, za místo ve vašem srdci,“ vysekla poklonu svým fanouškům Dara s tím, že i díky nim je tam, kde je nyní. ■