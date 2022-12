Jsem rád, že jsem přežil. Karlos Vémola byl v kritickém stavu. Popsal, co s ním bude dál

Karlos Vémola je na tom špatně. Foto: ČTK / Zezulka Tomáš

Všechny fanoušky bijce Vémoly samozřejmě zajímalo, jestli Karlos zvládne titulový souboj s Patrikem Kinclem, který se měl konat 30. prosince. Na to má ale Terminátor jasnou odpověď. Před týdnem ho totiž víc zajímalo to, jestli vůbec přežije.

„Doktoři mi řekli, že jsem v úterý měl opravdu namále. Lidi se mě ptají, kdy budu zápasit, jak budu zápasit…. Abych vám pravdu řekl, ve středu jsem přemýšlel jenom nad tím, že můj kluk má první narozeniny, a že s ním chci být. To se naštěstí povedlo. To, kdy se vrátím, je otázka dlouhého času. V první řadě je zdraví. Musím počkat, k jakým závěrům dojdou doktoři,“ řekl magazínu fightlive.cz.

Právě Vémolova diagnóza je stále nejistá. Bijec toho zvládne opravdu hodně a jen tak něco ho neskolí. Teď ale popsal, jak mu postupně vypovědělo službu celé tělo. „V úterý v noci mě přivezli do nemocnice s obrovským zánětem v těle, kdy jsem měl v podpaží uzlinu, která mi praskla a vylila se mi do celé části těla a od té doby se v tom takhle vezu. Doktoři zkoumají přesnou příčinu. Já jsem nejspíš dostal ránu do nosu, protože prvně mi natekl nos, a pak také do žeber, protože tam se zanítily ty uzliny a otok se rozjel. Bohužel se mi ale z toho otoku udělala trombóza v levé ruce. Úterní večer byl hodně kritickej, až mě to děsí.“

V nemocnici Karlos oslavil nejen první narozeniny svého syna Rockyho, s rodinou nemohl být ani během mikulášské návštěvy a vypadá to, že ani na Vánoce se nic nezmění. „V první řadě chci poděkovat doktorům z Motola, že se o mě starali a nadále starají. Zatím nedokážu přesně říct, co přesně se mnou je, stále probíhají testy. Jsem tu týden a ještě tu několik dalších týdnů pobudu. Nejsem ve stavu, abych mohl s jistotou říct, jak dlouho to bude trvat.“

Karlos uznává, že tentokrát šlo opravdu do tuhého a nechce podcenit léčbu. Poděkoval svým fanouškům a slíbil, že až bude znát diagnózu, zveřejní, co mu doopravdy je. ■