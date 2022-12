Manželka Vaška Noida Bárty před objektivem: Osm měsíců po porodu předvedla v sexy šatech fantastickou figuru

Eliška Bártová pózovala v sexy šatech. A seklo jí to. Super.cz

Zpěvák Václav Noid Bárta (42) se letos v září potřetí oženil. S půvabnou Eliškou Bártovou má oblíbený hudebník dvě dcery. Mladší Anička přišla na svět letos v dubnu, ale na postavě půvabné tanečnice byste jen těžko našli chybičku. Svou formu, do které se rychle vrátila, nyní předvedla před objektivem.

„Děti jsou má posilovna, zatím nemám čas někam zajít, je to složitější, když jsou dvě. Do formy jsem se vrátila poměrně rychle, divadlo a jeviště mi chybí, ale teď jsem máma na plný úvazek,“ dodala manželka Vaška Noida Bárty, která si mateřské povinnosti užívá.

Starší dcerka Elinka oslavila tři roky a mladší Anička bude mít osm měsíců. „Baví mě to, i když jsou chvíle, kdy je člověk unavený, říkala jsem si, kde se to vzalo, že už leze. Hrozně to letí,“ prozradila půvabná tanečnice, která fotila v modelech návrhářky Martiny Pipkové Loudové.

Jeden z jejích modelů předvedla také po boku svého muže na letošním udílení cen Český slavík. „Na Slavících jsem neměla možnost ukázat krásu šatů v plném rozsahu, neměla jsem tam nikoho, kdo by mi narovnal vlečky, tak proto je dnes fotíme. Byly ušité pro mě na míru a cítím se v nich naprosto skvěle,“ svěřila se tanečnice, která si roli modelky užívala. ■