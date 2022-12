Obávaná lovkyně Belladonna nám ukázala svoji dcerku i manžela. Z populárních rodičů udělala babičku s dědou

Viktorie Mertová, jedna z lovců v televizní soutěži, při studiích hřešila na dobrou paměť. Foto: Milan Malíček, Právo

Ta se nedala na dráhu šoubyznysu, ale vystudovala mezinárodní teritoriální a americká studia, politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Tam také přednáší dějiny USA. Neuvažovala spíš o práci v diplomacii?

„Úplně krátce, šlo o původní naivní představu v devatenácti. Nemůžu říct, že by to bylo něco, co by mě lákalo. Nepřipadám si moc pohotová, neumím příliš improvizovat. Myslím si, že v diplomacii je to potřeba,“ řekla Super.cz Viktorie (31), která už ve třech letech uměla číst.

Zajímalo nás, co podědila po rodičích v rámci umělecké branže? „Skoro nic. Jenže oni jsou oba hrozně chytří, máma má několik vysokých škol. Mají dobrou paměť, hodně čtou, jsou fakt velmi vzdělaní. Takže tam byl genetický vliv velký,“ tvrdí máma tříleté dcerky.

Málokdo zaznamenal, že z populární Zory Jandové (64), zpěvačky, herečky, moderátorky, ale i české reprezentantky v tai-chi a sportovní a kondiční specialistky, udělala babičku. A ta malou Magdalenu ochotně hlídá. „Holky se mají rády,“ komentuje to Viktorie.

Její manžel Jirka vystudoval stejnou školu, akorát se zaměřením na východní Evropu. Vede pražský amatérský soubor Teritoriální tyjátr. „Příležitostně tam hraju, je to taková naše společná aktivita.“

S rodinou pořádně zamával covid. Zdenek Merta (71) musel být dokonce na kyslíku. Přesto se v té době nejvíc stmelili. „Covid byl vlastně super, shodou okolností jsme v té době s manželem rekonstruovali byt. Takže jsme se nastěhovali k rodičům po první vlně covidu s tím, že se na dva měsíce maximálně. A zůstali tam rok a něco,“ směje se Viki.

Ta zpětně bere azyl v Mníšku pod Brdy jako takovou přípravu, aby mohla dělat lovce. Rok a půl byli zavření doma a hráli vědomostní hry. Zatímco máma Zora dokázala z koronavirové šlamastyky vytěžit další dovednost a kvůli špatnému dýchání se pustila do hry na trombón. ■