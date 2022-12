12 módních halucinací roku: Hlasujte, která celebrita letos vynesla nejšílenější model

Tohle se vám moc nepovedlo, dámy... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco většina normálních ‚smrtelníků‘ by se v takových modelech zdráhala vyrazit i na maškarní, některé známé osobnosti se v nich nebojí navštívit i velmi významné společenské události, udílení Oscarů nevyjímaje. Podívejte, co si letos byly ochotny vzít hvězdy na sebe na červený koberec…

Pro letošek jsme vynechali mistryni podivných modelů Billie Eilish, u níž je zkrátka netradiční odívání součástí image. Zato hned ve dvou bizarních extravagancích s hranatými rameny se představila držitelka nominace na Zlatý glóbus herečka Maggie Gyllenhaal. Černé šaty se zlatými ‚puntíky‘ přitom Maggie vynesla právě na Oscary. Žluťáskový úlet pak předvedla na cenách BAFTA anglická herečka Charlotte Carroll.

Zpěvačka Lizzo (34) by si možná za své letošní barevné a volánové kreace zasloužila vlastní žebříček, ale my jsme vybrali obří šaty z udílení cen MTV Video Music Awards, v nichž byla rozhodně nepřehlédnutelná.

Pořádný přešlap se povedl i zpěvačce Katy Perry (38), jejíž zvláštně střižený 'ovazovaný' model na prestižní plesovou událost Met Gala s krajkou přes ňadro působil velmi nesourodě. S karnevalem si pak zřejmě spletla udílení cen Grammy zpěvačka Tayla Parx v zeleném kostýmu s bodlinami.

Další bizarní halucinaci předvedla na Oscarech známá umělecká maskérka Julia Vernon stejně jako herec a influencer Rickey Thompson, jenž své zvonáče doplnil o podivný sametový rolák ověšený cetkami s dlouhou vlečkou.

Z těch nejodvážnějších, ale až laciností zavánějících modelů, jsme pro letošek vybrali herečku a bývalku Kanyeho Westa Julii Fox a její černý mnoho odhalující model z listopadových cen FDA Fashion Awards. Dále pak zpěvačku Summer Walker, která na BET Awards dorazila téměř nahá a vypadala jako členka nějakého domorodého kmene. Šílenost na sebe oblékla i zpěvačka Laya, která své erotické prádélko na akci Billboard Women in Music Awards doplnila o plášť z peří a retro telefon.

Možná až příliš sexy a lascivní kousek zvolila i modelingová ikona posledních let Bella Hadid (26), a to na after party po plese Met Gala. ■