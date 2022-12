Líbila by se vám v růžové? Bára Mottlová předvedla ultra štíhlou figuru, ale přišla o své pověstné vnady

Barbora Mottlová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Téma kalendáře je Is it normal? Je to takový bizárek s tím, že je v dnešní době vše normální. Kalendář je barevný a živý. Chtěli jsme ho odlišit, aby to bylo něco jiného než loni, kdy byl kalendář přírodní a černobílý. Téma vymyslel fotograf Petr Kozlík, chtěl se vyřádit a myslím, že se mu to povedlo,“ svěřila se herečka a modelka na slavnostním křtu kalendáře, jehož výtěžek jde na nemocného Jáchymka, který trpí dětskou mozkovou obrnou.

„Hodně jsme na místě improvizovali a snažili jsme se, aby byla každá fotka jiná. Mám doma takový fundus, takže hodně věcí jsem si vzala, ale oblékala mě i návrhářka Debbie Brown, která nám zapadala do toho konceptu,“ svěřila se modelka, která na křtu předvedla ultra štíhlou figuru. Růžovou paruku doplnila sukní ve stejném odstínu s vysokým rozparkem a k tní si vzala flitrový top a její pověstné vnady se takřka ztratily. „Jsem teď šťastně zadaná a spokojená, tak je to asi i tím,“ okomentovala Bára svou figuru. ■