Ryan Reynolds zveřejnil snímek své těhotné ženy v pyžamu a bylo zle. Neuhodnete, co Blake Lively vadilo

Blake Lively a Ryan Reynolds Profimedia.cz

Překvapivě to ovšem nebyl fakt, že má na sobě jen pyžamo a župan, jehož látka nestačila zakrýt vzdouvající se bříško a odhalila hereččiny kalhotky. Blake rozzlobilo něco zcela jiného. A to, že na fotce nebyly vidět její tenisky, které její manžel ořízl.

Ten si později dal fotku znovu mezi příběhy a vtipně okomentoval: „Ořízl jsem tenisky své ženy na fotce, kterou jsem zveřejnil. Je to neodpustitelné a omlouvám se každému, komu jsem tím ublížil. Mířím do nemocnice na vyšetření mozku.“

Blake a Ryan jsou známí tím, že mají skvělý smysl pro humor a rádi se také navzájem popichují. Hereččina výtka tak samozřejmě byla myšlena v legraci a fanoušci páru si tak alespoň mohli užít předvánoční atmosféru u hereckého páru.

Herci jsou spolu už deset let a doma už mají tři děti, James (7), Inez (6) a Betty (3). Blake neoznámila přesné datum, kdy přivede na svět dalšího potomka, spekuluje se o tom, že by to mohlo být v únoru nebo březnu. ■