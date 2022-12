Na módní akci jí bylo vidět pod sukni, večer na party pod košilku. Sexy zrzka Jess Glynne není žádná stydlivka

Příchod Jess Glynne na červený koberec byl trochu nejistý. Profimedia.cz

Letošní módní událost British Fashion Awards konaná v proslulé Royal Albert Hall v Londýně jako by se nesla v duchu hesla „Ukaž co nejvíc!“. Mnohé z přítomných dam vsadily na letošní hit průsvitných látek, ale zpěvačka Jess Glynne na to šla jinak. Model s mnoha průstřihy a rozparkem až k pasu byl téměř jistotou, že odhalí víc, než bylo zamýšleno. Rusovlasá kráska ale nakonec v rámci možností zvládla i příchod na červený koberec.

Ten byl sice poněkud rozpačitý a spouště fotoaparátů cvakaly o sto šest, ale Jess ve finále nepředvedla o nic víc, než je u ní běžné. Na afer party téže akce pořádané později večer v podniku The Chiltern Firehouse dokonce zvolila zcela průhlednou krajkovou košili oranžové barvy, v níž pro změnu zřejmě chtěla potěšit také ‚horňáky‘.

Majitelka sexy chrapláku, jejíž hity Right Here a Hold My Hand bodovaly v hudebních žebříčcích a ještě populárnější jsou její spolupráce na písních My Love a Rather Be, patří mezi největší hvězdy britské hudební scény. Svůj sen naštěstí nevzdala ani po neúspěchu v soutěži X Factor, kde ji v jejích patnácti letech odmítli. ■