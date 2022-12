Aňa Geislerová se pochlubila 19 let starými svatebními fotkami: Svědky našla v kavárně a místo okázalé róby nasadila kulicha

Aňa Geislerová Michaela Feuereislová

„No von mě asi ne, ale já bych si pana Janáčka vzala i teď. 6. 12. 2003 to začalo a ta sklenka na přípitek byla slušně velká. To taky pořád platí,“ svěřila se se herečka a pochlubila se snímky ze svatby na sociální síti.

Na veselku se rozhodně nehodili do gala. Do obřadní síně dorazili oba budoucí novomanželé s kulichem na hlavě. Herečka dala to, že je nevěsta najevo, pouze svým bílým kabátkem. „A byli jsme tam jen my dva. A svědky jsme si našli v kavárně na náměstí,“ dodala Aňa Geislerová, které to v manželství klape i po letech. ■