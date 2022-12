Přes 3 miliony sledujících jim nestačí: Kristal Shine, Anička Šulcová a Dominique Alagia vtrhly do světa filmu

Kristal Shine, Anička Šulcová a Dominique Alagia si zahrají ve filmu Cool Girl! Foto: archiv Cool Girl, Michaela Feuereislová

Jestli na film, v němž si zahrají, přijdou všichni jejich sledující na sociálních sítích, strhne režisér Jeremy Tichý rekord. Do připravovaného snímku Cool Girl! totiž obsadil nejznámější influencerky Aničku Šulcovou, Kristal Shine a Dominique Alagii. Dohromady mají přes tři miliony followerů.

Tři mladé hrdinky, tři velké sny a jedna soutěž, která může být jízdenkou na cestě za splněním onoho snu. To je výchozí moment této nové české romantické komedie. Influencerky ztvárňují role klavíristky Anet, atletky Marty a tanečnice Tiny, které se přihlásí do reality show. Všechny tři prošly intenzivní hereckou přípravou a také pohybovým a pěveckým tréninkem.

Anna Šulcová, která ztvárňuje tanečnici Tinu, má za sebou již zkušenost z filmu Gump - pes, který naučil lidi žít. „Tina žije jenom s maminkou, a jsou ve velmi špatné finanční situaci. Proto se vlastně přihlásila do té soutěže, aby pomohla mamince,“ přibližuje svou roli. "Také mám velmi blízký vztah s maminkou, rozvedené rodiče, stejně jako moje postava tančím, a taky jsem dlouho hledala přítele. Takže vlastně ta postava jsem celá já," dodala.

Další představitelka, Kristýna Kotianová známá jako Kristal Shine, má rovněž ze svého pohledu s rolí Anet hodně společného. „Anet je influencerka, takže to se hodí. Podobně jako moje hrdinka mám rodiče, kteří nejsou z téhle sféry, a když jsem začínala, tak nevěděli, co dělám a jak to dělám. Ale snažili se tomu porozumět. Velmi dobře se mi ta role hraje, protože je tam právě hodně podobných bodů,“ říká. Také pro Dominique Alagii v roli sportovkyně Marty jde o první filmovou příležitost. „Je velmi vtipná a sebejistá. Máme společný smysl pro humor,“ říká o postavě Dominique.

Kromě tří mladých představitelek, které na sociálních sítích sledují statisíce fanoušků, se ve filmu Cool Girl! objeví řada zkušených českých herců – Jan Šťastný, Filip Blažek, Sabina Laurinová, Kateřina Brožová nebo Zuzana Skopálová. ■