Takový úlet jste dlouho neviděli: Provokatérka Bára Mottlová předvedla před objektivem nejen své sexy tělo

Bára Mottlová Foto: Petr Kozlík

Herečka a modelka Bára Mottlová (36) je před objektivem jako ryba ve vodě. Stejně jako v loňském roce, i letos se pustila do focení kalendáře. A nutno říct, že takový úlet jste dlouho neviděli. Vedle sexy fotek se totiž zvěčnila i s maskou z hororu vřískot nebo jako latexový králíček.

„Třeba se z charitativního focení stane nová tradice. Největším motorem pro mě je vědomí, že to skutečně viditelně pomáhá těm, kteří to potřebují,“ svěřila se herečka, která nafotila s fotografem Petrem Kozlíkem charitativní kalendář, jehož výtěžek půjde na pomoc 5letému Jáchymkovi, kterému diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu.

„Téma kalendáře je Is it normal?. Je to takový bizárek s tím, že je v dnešní době vlastně už vše normální. Kalendář je barevný a živý,“ svěřila se herečka a modelka na slavnostním křtu kalendáře, kde nesměla chybět ani návrhářka Debbie Brown, která ji oblékala, nebo kamarádka a kolegyně Eva Decastelo s partnerem Tomášem Třeštíkem, návrhář Osmany Laffita nebo Láďa Hruška. ■