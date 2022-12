Televizní hvězda na poslední chvíli vycouvala z módní události, protože si přišla až příliš sexy: Bála se zbytečně

Maura Higgins Profimedia.cz

Hvězda britského Love Islandu Maura Higgins (32) se s plnou vervou připravovala na pondělní udílení cen British Fashion Awards. Jen pár minut předtím, než měla vyrazit na červený koberec, si to ale rozmyslela.

„Jak vidíte, jsem kompletně připravená,“ ozvala se z hotelového pokoje fanouškům. "Všichni mi píší, kde jsem a co budu mít na sobě. Ale jde o to, že moje šaty, boty a vše, co mám na sobě, nic z toho bych si na sebe normálně nevzala,“ nechala se slyšet.

„Nevím moc, co na to říct. Necítím se vhodně oblečená na takovou akci,“ přiznala Maura, která se obvykle odvážných outfitů nebojí.

„Víte, že se ráda oblékám vyzývavě, ale tohle mi nepřipadá správné. Takže jsem se rozhodla, že nepůjdu,“ vysvětlila.

Maura se rozhodně neměla čeho obávat, na červeném koberci se toho večera blýskly i hvězdy, které vyrazily skoro nahé nebo v mnohem vyzývavějších modelech, než měla v plánu vynést irská modelka.

Možná, že i později zaplakala, když zhlédla fotografie ze slavnostního večera. Mnoho slavných se totiž na rozdíl od ní zjevně řídilo heslem „čím víc odhalené kůže, tím lépe,“ jak se můžete ostatně přesvědčit i v naší galerii. ■