Dámy, tady vám pšenka nepokvete. Zpěvák David Deyl přiznal vztah a prozradil, že by se rád stal otcem

Zpěvák David Deyl přiznal vztah a prozradil, že by se rád stal otcem

Známý idol dívčích srdcí zpěvák David Deyl (37), který zpívá převážně o lásce, si své soukromí přísně tají. Nám ale udělal výjimku a přiznal něco, co moc fanynek nepotěší. Ženu nehledá, je šťastně zadaný. „ Je pravda, že si to soukromí chráním, ale napsal jsem píseň „Má žena,“ a to je píseň, ve které vyznávám emoce k mé ženě ,“ svěřil se Super.cz.

Zpěvák si už dokonce pohrává s myšlenkou, že by se stal tátou. „Nebudu říkat, že o tom nepřemýšlím. Je to něco překrásného mít vlastní děti, ale musí přijít ta pravá, aby to všechno zapadlo. Tím vzorem pro mě je Jaromír Jágr. Ten má také svůj čas, až to přijde, tak to přijde. Je to nejkrásnější věc, kterou může člověk po sobě zanechat.“



David miluje Vánoce, a tak není divu, že vydal píseň s názvem Vánoční přání, kterou nazpíval se slovenskou zpěvačkou Kristínou.

„Já jsem chtěl odmalička natočit česko-slovenský vánoční duet, měl jsem na Slovensku vytipované tři zpěvačky. Pak jsem jednoho dne sedl do auta a v rádiu hrála Kristína a říkal jsem si, že je to znamení. Tak jsme zavolali jejímu managementu. Líbilo se jí to a líbilo se to i jejímu okolí,“ dodal s nadšením zpěvák, který se teď připravuje na velký vánoční koncert v pražském Divadlu Hybernia, který proběhne 12.12. ■