Pánové, máte smůlu: Představitelka prostitutky Jany z Devadesátek je zadaná. S přítelem si užívali krásy Havaje

Štěpánka Fingerhutová promluvila o příteli i dovolené. Super.cz

„Bylo to tam skvělé, my tam máme kamaráda, který nás pozval, že se za ním můžeme podívat a byla to úžasná dovolená. Asi nejhezčí, kterou jsem zažila. Byli jsme tam 10 dní a předtím jsme dali New York, ale ten mě tak nevzal jako Havaj,“ svěřila se Super.cz.

Herečka tak Havaj rozhodně doporučuje jako romantickou destinaci. „Je to dovolená pro všechny. Myslím si, že si tam každý najde to svoje. Krásná příroda, hrozně milí lidé.“

My si se Štěpánkou povídali během show 7 pádů Honzy Dědka. A jak herečka vnímá fakt, že si ji lidé nejvíce pojí s rolí zmíněné prostitutky Jany? „Já jsem to nebrala tak, že by mě tam lidé měli rádi, protože hraju prostitutku, ale protože ten seriál je super a mají ho rádi. Mně se ten seriál taky moc líbil, tak mě to těší,“ dodala Štěpánka Fingerhutová. ■