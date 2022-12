Podívejte, jak vypadá Kate Winslet čtvrtstoletí po natočení Titanicu. Na začátku kariéry jí předpovídali role ‚tlustých holek‘!

Kate Winslet Profimedia.cz

Od natáčení oscarového megahitu Titanic sice uplynulo už pětadvacet let, ale její hlavní hvězda Kate Winslet (47) vypadá stále nádherně. V pondělí se objevila na společném focení ke snímku Avatar: The Way of Water v Londýně, kde vedle svých hereckých kolegů a režiséra Jamese Camerona, s nímž tak po čtvrtstoletí opět spojila síly, působila v kožených kalhotách s halenkou a sakem velmi svěžím a uvolněným dojmem.