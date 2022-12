Herec Pavel Batěk se rozvedl: Očistec, stěhování a strach o děti, popsala otevřeně jeho exmanželka

Pavel Batěk se rozvedl s manželkou Janou. Michaela Feuereislová

„Jak mnozí víte, už víc jak rok sdílíme domácnost jen takto ve třech,“ popsala majitelka e-shopu s hračkami pro děti s tím, že je až nyní schopná mluvit o náročném období.

„Já sama jsem prožila minulý léto očistec. Stěhování do novýho bytu se dvěma malýma dětma, strach o to, jak děti rozvod a rozdělení rodičů zvládnou. Strach, abych je uživila a dala jim všechno, co budou potřebovat. A hlavně - abych se z toho sama nezbláznila a byla jim v tomhle blbým období co největší oporou,“ sdílela otevřeně.

Právě kvůli dětem se ale držela a neměla čas ani prostor se hroutit. „A to mi fakt asi nejvíc pomohlo. Myšlenka, že na tohle období budu jednou nahlížet s hořkosladkou chutí a říkat si - jo, to bylo strašně těžký, ale zvládli jsme to, a teď jsme tady, šťastní a zase mnohem dál,“ dodala Baťková s tím, že ví, jaké to je prožívat náročné období, a všem, kteří to zrovna nemají lehké, přeje mnoho sil.

Pár si řekl Ano v roce 2017, krátce na to vyšlo najevo, že čekají přírůstek. Ve společnosti se sice neukazovali často, ale když už, tak působili harmonicky. Krach manželství je proto pro mnohé překvapením. ■