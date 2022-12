Od jejich tajné svatby uplynuly tři roky: Manželé Patrik a Markéta Děrgelovi se úžasně doplňují

Patrik Děrgel a Markéta Děrgelovi prozradili, v čem na sebe spoléhají Super.cz

Patrik Děrgel (33) a Markéta Děrgelová jsou spokojeným párem. Před třemi lety se tajně vzali a dnes jim největší radost dělají jejich dvě děti, syn Vavřinec a dcera Mira. Kdo z nich je ale přísnější rodič? „ Já tutově, ale přitom u nás doma to bylo tak, že táta byl přísnější ,“ přiznala herečka Super.cz.

Díky tomu, že Markéta pochází z Prahy, pár nemusí dlouho řešit hlídání a Patrik tak může svoji milou ženu vytáhnout do společnosti. „Hlídá dědeček a pak i babička,“ prozradili manželé během rozhovoru.

My si s manželským párem povídali před natáčením zábavné show 7 pádů Honzy Dědka, kterou dnes večer uvidíte na TV Prima. V roli zpovídaných spoléhají jeden na druhého „Já si myslím, že Markétka je velmi dobrý řečník a dokáže pohotově reagovat na jakoukoli otázku, takže já to tu budu spíš pozorovat, řekl Patrik. „To doufám, že se nestane, já jsem řekla, že půjdu, když bude mluvit on," uzavřela se smíchem Markéta Děrgelová. ■