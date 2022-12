Divoká Kirstie Alley (✝71): Málem utekla se ženatým Travoltou! A jak to bylo s Patrickem Swayzem?

Kirstie Alley byla šíleně zamilovaná do svého hereckého kolegy Johna Travolty. Profimedia.cz

Živelná kráska byla sice dvakrát vdaná, ale největší láskou svého života nazvala v roce 2013 v rozhovoru s Howardem Sternem Johna Travoltu (68), s nímž si zahrála v komediální trilogii Kdopak to mluví. Rozpovídala se o něm také během svého působení v britské reality show Celebrity Big Brother o pět let později, kde přiznala, že s ním ‚málem utekla‘, i když prý spolu neměli poměr.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala (nemít poměr s Travoltou, pozn. red.), protože jsem do něj byla šíleně zamilovaná. Byli jsme samá legrace. Nebyl to sexuální vztah, protože bych nepodváděla svého manžela. Myslím, že jsem ho políbila. Skoro jsem utekla a vzala si Johna. Milovala jsem ho, pořád ho miluji,“ nechala se slyšet Alley, která byla v době natáčení Kdopak to mluví vdaná za herce Parkera Stevensona, známého například z Pobřežní hlídky.

„Kdybych nebyla vdaná, vzala bych si ho a byla bych v letadle, protože má vlastní letadlo,“ zažertovala Alley, která chovala údajně kdysi také velké sympatie k Patricku Swayzemu, jemuž se rovněž stala osudnou rakovina, a to již v roce 2009. Oba se ale prý rovněž rozhodli nezačít si spolu románek s ohledem na jejich manželství. Herečka si totiž stála za tím, že byla během obou svých manželství svým mužům věrná. Tím prvním byl Bob Alley, její školní láska, svoji byli v letech 1970 – 1977. ■