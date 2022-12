Bude mít stát na váš důchod? Raději se o sebe postarejte sami

Zabezpečte se, dokud je to možné Foto: shutterstock.com

Je proto nutné, aby byl v ekonomice zapojen dostatek lidí, kteří odvádějí peníze na důchodové pojištění, aby se pak z těchto peněz zvládly vyplatit důchody. Jenže silné generace stárnou, dožíváme se stále vyššího věku a životní úroveň českých seniorů není ani dnes úplně důstojná. Co bude za pár let?

Můžete si být jistí, že se o vás stát i ve stáří důstojně postará?

Tohle mluví za vše



Průměrná výše českého důchodu v roce 2021 činila u mužů 16 938 korun, u žen 14 080 korun. Průměrná cena pronájmu malého bytu 2 + kk v Praze se přitom pohybuje kolem 18 000 korun plus několik tisíc za energie. Dokonce i domovy důchodců s lepší úrovní péče si účtují kolem 20 000 korun měsíčně. Do důchodu se odchází průměrně v 65 letech, muži stráví v penzi asi 19 let a ženy 28 let.

Zabezpečte se, dokud je to možné

S tím, jaký vám stát za pár let vyměří důchod, můžete stěží něco udělat, i když budete celý život pracovat jako mourovatí. A ne každý si dokáže přivydělávat ještě v penzi. Samozřejmě, lidé si už dnes mohou spořit se státní podporou v rámci druhého pilíře důchodového pojištění, ale přilepšení není příliš vysoké.

Statisticky je vidina životní úrovně ve stáří velice tristní. Můžete tento fakt ignorovat a doufat, že se třeba vysokého věku nedožijete. (Statistiky ale mluví proti vám.) Také můžete čekat, až si některá vláda vezme krajně nepopulární úkol důchodové reformy na svá bedra a něco změní. Anebo už dnes začnete vyvíjet aktivitu, abyste se ve stáří měli lépe.

Nechcete žít za několik let v bídě? Pro ekonomy je to otázka s jednoduchou odpovědí: Dokud vyděláváme, tak investujme

Investice nemusí být vysoké

V lepším případě šetříme a bojíme se investovat. V horším případě ani to. Přitom se stačí řídit jednoduchým pravidlem: Diverzifikovat. Dlouhodobě investovat menší částky do různých druhů investic. A umět si to spočítat!

Další omyl? Pro spoustu lidí je pojem investice spojený s velkým balíkem peněz. Tak tomu ale není. Kdyby si každý udělal přesný měsíční souhrn toho, kolik korun a za co utratil, zjistil by, že spoustu peněz doslova vyhodil z okna nebo je utratil za zbytečnosti. Lehce tak dojde k cifře, kterou si může dovolit investovat. Málokdy je to částka nižší než tisíc korun. A už i dobře investovaná tisícovka měsíčně vám může vydělávat na důchod.

I s tisícovkou měsíčně bude rozdíl skoro 1 800 000 Kč!

Představte si situaci ode dneška za 30 let a porovnejte si možnosti: 1) Kolik peněz budete mít v záloze, pokud nyní budoucnost nechcete řešit a nebudete si dávat bokem nic? 2) Kolik peněz našetříte, budete-li si nechávat na běžném účtu každý měsíc 1 000 Kč? 3) Kolik peněz budete mít na svém kontu, investujete-li každý měsíc 1 000 Kč s výnosem 9 %?

Možností je mnoho. Můžete jich využít několik zároveň. Graf ilustruje počet investování na platformě RONDA INVEST, která nabízí dopředu popsaný výnos kolem 9 procent ročně. Investujete po malých částkách do podnikatelských a developerských úvěrů, které jsou zajištěné nemovitostmi s výrazně vyšší hodnotou. Výnosy dostáváte vyplacené každý měsíc a narozdíl od (například) fondů neplatíte žádné vstupní ani pravidelní poplatky.

Připravte si finanční polštář na důchod



Česká společnost RONDA INVEST za posledních pět let zainvestovala více než 1,5 miliardy korun a na výnosech drobným investorům vyplatila přes 85 milionů korun. Princip spočívá v tom, že spojuje dvě strany a všem se toto spojení vyplatí: Podnikatelé získají financování, investoři a platforma se dělí o získané úroky.

I to je tedy jedna z cest, jak si začít připravovat finanční polštář na důchod a také jak mít finanční polštář pro všechny materiální krize. Místo konzumních útrat za věci zbytné nebo ukládání peněz do kasičky začněte investovat. U investice totiž hraje největší roli čas a trpělivost, ale jedině tak si opravdu polepšíte a vaši vidinu důchodu to výrazně zpříjemní. ■