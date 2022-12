Pro krásnou Betty z MasterChefa nebyly svatební fotky s Vojtou premiérou: Už jsem byla vdaná, šokovala

Betty Minaříková pózovala s Vojtou Urbanem při svatbě nanečisto TV Nova

Informaci sama poskytla na sociálních sítích, zřejmě se bála, že pravda vyjde ven jiným způsobem. "Nikdy to nebylo tajemství, ale rozhodně jsem chtěla tuhle informaci poslat do světa já. Ne bulvár, nebo jakákoliv osoba, které se to netýká," napsala.

"Rozvedla jsem se. Bylo to necelé dva roky po svatbě. Všechna zlomená srdce bolí. I tento náš rozchod bolel. Ale když to v danou chvíli je jediné řešení, člověk si musí zacpat nos a skočit do neznáma," svěřila Betty, kterou prý zkušenost v mnohém poučila. "Není to tak, že bych na to byla pyšná, aby to někdo špatně nepochopil. Ale díky tomu jsem zjistila, kolik síly v sobě mám," dodala. ■