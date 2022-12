Princ Harry si v dokumentu nebere servítky. Frontální a destruktivní útok na královskou rodinu, reaguje expert

Princ Harry a jeho žena Meghan Profimedia.cz

Princ mluví například o tom, jak z paláců unikají informace, ale také lidmi z okolí rodiny živené historky. Zřejmě týkající se právě jeho a Meghan. Královský život pak označil za „špinavou hru“. „Nikdo nezná skutečnou pravdu. Ale my ji známe,“ uvedl princ.

Lidé z blízkého okolí britské královské rodiny se již dříve vyjádřili v tom smyslu, že slova na konto zástupců monarchie jsou „vyhlášením války“, další expert na královskou rodinu pak mluví o útoku, který prohloubí spor s Williamem, Harryho starším bratrem a budoucím britským králem.

„Tohle je frontální a extrémně destruktivní útok na královskou rodinu jako instituci i jednotlivé členy domácnosti,“ cituje Daily Mail komentátora Richarda Fitzwilliamse, podle něhož série oslabí královskou rodinu v očích veřejnosti, především pak mladých lidí.

Ke zveřejněnému materiálu se vyjádřil také někdejší tiskový mluvčí královny Alžběty II. Dickie Arbiter. Konání vévody a vévodkyně ze Sussexu okomentoval jako zbytečné fňukání.

„Myslím, že William a Kate si budou při sledování traileru říkat: ‚A je to tu zase‘. Tohle je jen jedno dlouhé fňukání. Ale k čemu? Harry říká, že to dělá, aby chránil svou rodinu - ale před čím? Meghan mluví o tom, že jen kdybychom věděli, co se děje za zavřenými dveřmi... Ale proč bychom to měli vědět? Co přesně je to, co se nám snaží říct, a my to už dávno neslyšeli?“ Netflix sérii uvede 8. prosince. ■