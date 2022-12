Nejdříve o miminko přišla, nyní se jí povedlo utajit těhotenství: Influencerka se pochlubila bříškem v 9. měsíci

Michaela E. G. Mašková Foto: Lenka Průcha

Influencerka a podnikatelka Michaela E. G. Mašková prožívá jedno z nejkrásnějších období. To se jí podařilo takřka celé před svými fanoušky na sociálních sítích utajit. I když ji denně sleduje více než sto tisíc lidí, povedlo se jí svůj požehnaný stav tutlat do 9. měsíce.

Šťastnou novinku oznámila před pár dny s partnerem, bývalým olympijským reprezentantem Lubošem Jírou, a to pár týdnů před porodem. Úspěšná blondýnka a zakladatelka nadačního fondu si prošla těžkým obdobím. O první miminko přišla. „Budou to v lednu dva roky, co jsme o miminko ve třetím měsíci přišli,“ svěřila se Super.cz influencerka.

O dalšího potomka se snažila několik měsíců bez úspěchů, proto se rozhodla vytvořit nejen esenciální kapky, které řeší emoční stavy, ale také produkty, které svým složením pomáhají s plodností jak u žen, tak u mužů. „S partnerem se těšíme na holčičku, které zatím říkáme hvězdička,“ dodala influencerka. ■