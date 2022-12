Člověk nevěří, že to, co zažívá, není jen film: Dara Rolins promluvila o vloupání a smrti kamaráda

Dara Rolins a Pavel Nedvěd Foto: se svolením Dary Rolins

„Poslední dny byly dost... zvláštní. Plné emocí. A plná hlava toho, jak je všechny zpracovat. Jsou prostě momenty, kdy se člověk zasekne a nevěří, že to, co vidí, co zažívá, není jen film, ale realita. Napadne vás, jak křehký je život. A štěstí,“ rozepsala se Dara, která zmínila i smrt stylisty.

„Honzík nás oblékal při focení kampaně na můj parfém Lola.“ Dále se ale zamyslela nad tím, jak křehké může být bezpečí vlastního domova.

„A že vás někdo napadne ve vlastním domě? ,Zážitek‘ z kategorie nečekaný. A na to, že se může stát kdykoliv komukoliv, vás připraví až realita. Moment, kdy se vás to opravdu týká.“ Dara také poděkovala všem lidem za zprávy a povzbuzení a přidala zamyšlení i nad tím, co se mohlo stát.

„Jsme všichni v pořádku, říkáme si, že to mohlo dopadnout mnohem hůř. Ale ten paradox, že se člověk utěšuje slovy ‚naštěstí u sebe neměl zbraň‘, je samozřejmě na hlavu. Kde to jsme?“

Nakonec zpěvačka ještě přidala krásné vyznání svému partnerovi. „Nepřeji si nic víc, než pokoj a obyčejné štěstí, kdy máte na blízku lidi, které milujete. Tak jako včera večer, na rozsvícení vánočního stromečku ve Vyžlovce, kde žije skoro celá moje i Lolinčina rodina. S mým Kevinem Costnerem po boku. Přeji i vám všem pokojný předvánoční čas,“ napsala. ■