Kolegy neoblíbený kapitán Kirk ze Star Treku vypadá v 91 letech neskutečně. Na Comic-Conu hýřil energií!

William Shatner v roce 1979 a dnes

Shatner, jenž se objevil v roli kapitána Jamese T. Kirka nejen v legendárním seriálu Star Trek, ale také v několika následujících stejnojmenných filmech, energicky promlouval k publiku v černé košili a hořčicové bundě. Také díky mladistvému vlasovému stylingu působil klidně o tři dekády mladším dojmem.

O herci, jenž se loni díky miliardáři Jeffu Bezosovi a jeho společnosti Blue Origin stal nestarším člověkem vyslaným do vesmíru, se poslední dobou opět mluvilo v souvislosti s jeho kolegou Georgem Takeiem (85). Ten se na adresu Shatnera nikdy nevyjadřoval zrovna pozitivně a naposledy se k němu vrátil v pátečním rozhovoru v pořadu Grahama Nortona, kde jej nazval ‚nevrlým starým mužem‘.

Když se moderátor Norton zeptal Takeie, jenž ve Star Treku ztvárnil poručíka Sulu, na spor mezi ním a Shatnerem, byl Takei očividně otrávený. „Jste posledním moderátorem, kterému bylo dovoleno položit tuto otázku, protože je tak únavné o tom mluvit," uvedl herec.

„Je to nevrlý starý muž a už o něm nebudu mluvit. Přísahám, že je to naposledy, co o něm mluvím,“ snažil se utnout debatu o kolegovi Takei. Spor má přitom kořeny už v 60. letech, kdy se Takeiovi nelíbilo Shatnerovo chování během natáčení. Zapravdu mu přitom v minulosti dala i v červenci zesnulá herečka Nichelle Nichols, jež hrála důstojnici Nyotu Uhuru. Ta jej obvinila z toho, že je chladný a arogantní. Shatner v tom má ale jasno, dnes si prý již uvědomuje, že to dělali pro publicitu.

„Šedesát let po nějakém incidentu se stále vezou na této vlně. Nepřipadá vám to trochu divné? Je to jako nemoc. George nikdy nepřestal očerňovat mé jméno. Tito lidé jsou nevlídní a zahořklí. Už mi s nimi došla trpělivost. Proč věřit lidem pohlceným závistí a nenávistí,“ nechal se již dřív slyšet Shatner. ■