Popíjí pivo, nešetří vulgaritami a věší se na lustr: Porotce Tváře poprvé v životě přijal roli v divadle, a dokonce i zpívá

Jakub Kohák Super.cz

„Bylo to velkolepé, bylo to moje první vstoupení v nazkoušené hře, mám s Partičkou zkušenosti, ale to je improvizace, je to neporovnatelné, musíte to umět a navazovat. Byl to pro mě triumf,“ svěřil se Jakub Kohák, který na jevišti předvádí doslova psí kusy.

V představení Vánoční zázrak nešetří humorem, vulgarismy, popíjí lahváče, a dokonce se věší na lustr. V některých scénách se pouští i do zpěvu, soutěžícím, které hodnotil v show Tvoje tvář má známý hlas, tak trochu konkuruje. „Trošku, samozřejmě bych tam dominoval, nicméně moje místo v soutěži je za porotcovským stolem, pokud se ještě bude točit, tak rád přijmu roli prezidenta poroty,“ svěřil se Jakub Kohák. ■