Cardi B se při koncertě odvázala: V body předvedla nově upravené křivky, umělé bradavky i falešné ochlupení

Téměř žádný prostor pro představivost nenechala publiku ani při nedávném koncertu v Miami. Vystoupila v přiléhavém overalu, a jako by to bylo málo, prsa zdůraznila falešnými bradavkami a klín umělým pubickým ochlupením. Při žhavé show se pak ještě svůdně polévala alkoholem.

Aby se také nepředvedla, začátkem týdne se Cardi pochlubila v pořadu The Breakfast Club, že si znovu nechala chirurgicky vylepšit své křivky.

Rapperka je velkou fanynkou plastické chirurgie a své zákroky rozhodně neskrývá. Pyšní se jak silikony, tak umělým pozadím, často také holduje liposukci, se kterou však měla po prvním dítěti problémy.

Loni se stala dvojnásobnou maminkou a nedávno se opět nechala vylepšit. „Mám připravenou novou muziku, ale nevím, co se se mnou děje. Musím si to řádně promyslet, a konečně ji vydat. Víte, není to jen o muzice, ale také vizuální stránce. Konečně mám upravené tělo. Nedávno jsem absolvovala cestu do Dominikánské republiky,“ přiznala s tím, že v Karibiku jsou podle ní nejlepší plastičtí chirurgové. ■