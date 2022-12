9 let poté, co Janu Doleželovou veřejně ztrapnil Karel Janeček poměrem s další ženou: Vztahy stále na bodu mrazu

Janě Doleželové při dotazu na Karla Janečka zmrzl úsměv na rtech. Super.cz

Při rozhovoru, který jsme vedli, jsme se díky tomu vedle sportu včetně lyžování dostali ke vztahům s bývalými partnery. "S Davidem spolu vycházíme velmi dobře. Myslím, že je to i v zájmu toho dítěte, aby spolu byli rodiče v přátelském vztahu," míní Jana.

Ale jak to má s těmi ostatními expartnery, s nimiž děti nemá? "Já jich zase nemám tolik, ale určitě dobře," tvrdila. Když jsme ale připomněli miliardáře Karla Janečka (49), s nímž randila před devíti lety a veřejně ji ztrapnil, když při rozhovoru pro Primu nečekaně prozradil, že má kromě ní další partnerku. Tím jejich vztah skončil.

Téma bylo o to citlivější, že o sobě Janeček aktuálně dává vědět v rámci prezidentské kampaně. "Je to dávno, nesleduji to," odpověděla krátce. O tom, že by ho třeba volila, ani neuvažuje. "Je to asi moje věc, koho budu volit, nemusím to sdělovat. Ale asi je to jasné," dodala a při odpovědi se jinak plynule hovořící Doleželová několikrát přeřekla, jak můžete vidět v našem videu. ■