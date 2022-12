Vytáhněte peněženky a připravte se: Žena s největšími rty na světě má exkluzivní vánoční nabídku

Andrea Emilova Ivanova Profimedia.cz

„Jsem si jistá, že se najde mnoho mužů, kteří dají nabídku na největší vánoční polibek. Tisíce lidí z celého světa mi píšou soukromé zprávy na sociálních sítích, komentují mé posty a fotky, mám fanoušky, kteří se se mnou chtějí vyfotit. Říkají mi, jak moc se jim líbím a obdivují mou odvahu být takovým člověkem, jakým chci být,“ říká.

Za svůj současný vzhled už pětadvacetiletá Bulharka utratila přes půl milionu a zatím se nechystá končit. I potenciální výdělek ze své vánoční nabídky hodlá investovat do obličeje. Tomu chce v rámci předvánoční přípravy dopřát injekce kyseliny hyaluronové do rtů, brady i lící. „Dám to sama sobě jako vánoční dárek.“

Na příští rok si vytyčila několik cílů. Chce mít ještě větší rty a také největší a nejšpičatější bradu na světě. A k tomu obrovské silikonové poprsí. „Jako další předsevzetí do nového roku si dávám být pozitivnější, více sportovat, a ještě víc se o sebe a svůj vzhled starat.“ ■