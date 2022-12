Dojemné vyznání: Přítel Honzy Pokorného, který spáchal sebevraždu skokem z okna, dorazil na místo tragédie

Jan Pokorný Herminapress

Co se přesně stalo, proč se rozhodl pro sebevraždu, nechápou ani nejbližší přátelé. Jediným náznakem byla smutná píseň od Céline Dion For The Lover That I Lost, v překladu Pro milence, kterého jsem ztratil, kterou zveřejnil v noci ze středy na čtvrtek na sociální síti. To byl jeho poslední kontakt se světem.

Podle zpráv Martina ale nic nenasvědčuje tomu, že by měli vážnou krizi. U domu, kde stylista bydlel, vystavil jeho fotku a zapaluje svíčky. A přidal dojemné vyznání.

"Honzíčku, stál jsem u tvého domu a myslel na tebe, na nás, jak jsme spolu přicházeli s našim vnitřním štěstím a neskonalou láskou. Bohužel dnes ti zapaluji jen několik svíček, světýlka, která snad vidíš a viděl jsi, s jakou pokorou, soucitem a nekonečnou láskou jsem je zapálil a myslel při tom jen a jen na tebe," napsal Martin.

"Není to naposledy, rád bych, aby tě moje vnitřní světlo doprovázelo napořád. Nevzdám se toho, nikdy, protože to, co jsme prožili, byl nejkrásnější čas v mém životě. Svítím ti na tvou cestu, upřímně, čistě a láskyplně, stejně tak, jak tě miluju. Navždy. Posílám světýlka mé duše, která je zalitá láskou k tobě, jen k tobě. Miluju tě," dodal zdrcený přítel. ■