Odvážné scény ve vánočním muzikálu. Podívejte, co všechno na jevišti předvedla Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková Michaela Feuereislová

Zpěvačka Lucie Vondráčková (42) má za sebou tři týdny intenzivního zkoušení. Po dlouhých 12 letech se vrátila do muzikálu, a to do představení Vánoční zázrak. Na jevišti se od začátku představení nezastaví a po boku Roberta Urbana se předvede v několika odvážných scénách.