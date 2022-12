V tomhle sexy modelu by mohla rovnou na jeviště: Ve flitrových minišatech si zpěvačku musel manžel hlídat

Michaela Gemrotová Super.cz

„Dnes si to užívám, jdu podpořit své kolegy, velmi jsem váhala, jestli jít do nějakého projektu, protože se opravdu věnuji Anežce, ale jsem šťastná a děkuji za tohle úžasné a pohodové představení, jsou to skvělí kolegové,“ svěřila se na premiéře zpěvačka, která dorazila v doprovodu svého muže.

Na Míše by jen málokdo poznal, že je maminkou malé Anežky. V divadle se objevila ve flitrovaných minišatech, které doplnila vysokými kozačkami, a v sexy modelu v divadle budila pozornost. „Připravovala jsem se i s oblékáním, i s tím, že se mi trhly punčochy, tak asi 40 minut,“ řekla se smíchem Michaela, která bude hrát představení celý měsíc, na jevišti se alternuje s kolegyní Lucií Vondráčkovou.

A jak přiznala, s rodinou se už moc těší na blížící se Vánoce. „Budeme tady v Česku, jsme na chalupě, jen o tom mluvím, tak mi buší srdce, jak se na to těším,“ prozradila zpěvačka, které dělá největší radost malá dcerka. „Zrovna řešíme špičáky, první slova byly dávno, hodně mluví, je to velká legrace a máme z ní velkou radost,“ dodala Míša. ■