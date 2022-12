Aneta Vignerová promluvila o nevěře Petra Kolečka: Ještě mě nikdo takhle nezklamal, bolí to, říká otevřeně

Aneta Vignerová promluvila o vztahu s Petrem Kolečkem. Super.cz

"Srdce dokáže být velkorysé, tak věřím, že tam ještě místo je. Snažíme se. Člověk si říká, že i sám udělal určité chyby. Jsou to věci, které jsou bolavé a potřebuje to čas. Sama nevím, jak to bude. Jsme ve fázi, kdy jsme si řekli, že to zkusíme. Máme spolu úžasného syna, který je šťastný, kyž jsme spolu dohromady. To je pro mě nejdůležitější," řekla Super.cz Aneta.

Ale jde opravdu navázat, když ji Petr takhle zklamal? "Po pravdě nevím, protože se mi to nikdy nestalo. Bolí to, důvěra je nalomená. Nejsem jediná žena, které se to stalo, jen jsme víc vidět a i kvůli tomu musíme najít čas s tím pracovat. Každá druhá nebo třetí rodina prochází nějakou krizí, i tou nevěrou nebo finančními problémy. Ale myslím si, že rodina je důležitá," míní Vignerová.

Momentálně se s Kolečkem vídají intenzivněji a problémy řeší. "Moc se mi to líbí. Otevírají se problémy. Média tomu moc nepomáhají, ale těším se, až se to nějak uzavře a už to bude jen naše. Začali jsme si uvědomovat, že si navzájem chybíme, i když jsme nějaké věci mohli dělat lépe. Na to jsme začali navazovat. Vztah jsme měli hezký a teď je důležité, aby každý začal pracovat na svých chybách," svěřila.

Kdy a zda se k sobě zcela vrátí a budou sdílet i společnou domácnost, nemá sama tušení. Zatím žijí odděleně, jak nám sdělila na openingu sezóny v Jasné v Nízkých Tatrách, kam vyrazila na zahájení zimní sezóny.

"To, co se stalo, bylo hrozné, a nepřála bych to nikomu. Ale je to o dvou lidech, nechci všechno házet jen na něj. Všichni už mu to dali dost sežrat a on je v jádru strašně dobrý člověk. Žila jsem s ním, mám ho ráda a myslím, že to zvládneme. Zatím bydlíme zvlášť, vídáme se a věřím, že spolu prožijeme společné Vánoce," uzavřela. ■