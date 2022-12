Moderátor Aleš Cibulka slaví: S partnerem Michalem Jagelkou je 22 let, pochlubil se svatebními fotkami

Aleš Cibulka a Michal Jagelka Michaela Feuereislová

Jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu tvoří Aleš Cibulka a Michal Jagelka. Partneři spolu jsou od roku 2000 a právě v těchto dnech slaví nejen 22 let od seznámení, ale také 15 od chvíle, kdy uzavřeli registrované partnerství.

„4. prosinec je pro nás s Michalem tradičně nejdůležitějším dnem roku. 4. prosince 2000 v 8 večer jsem přišel k Michalovi poprvé na návštěvu, a už jsme se NIKDY neodloučili. 4. prosince 2007 jsme si na Staroměstské radnici řekli své ANO,“ svěřil se Aleš Cibulka. Na sociální síti, kde je stejně jako jeho partner nováčkem, se pochlubil fotkou nejen z prvního seznámení, ale také z obřadu na Staroměstské radnici.

Moderátor pod fotkou získal od fanoušků a přátel nespočet gratulací. A jak nám nedávno oba prozradili, přestože sami dítě nechtějí, v otázkách adopce jsou pro. „My to podporujeme a podporujeme také adopce klukama a holkama. I když sami děti nechceme, milujeme svobodu, otevřenost, nás ta odlišnost baví. Když nikdo nikoho neobtěžuje a nikdo to nikomu nevnucuje, tak je to krásný,“ řekl Michal Jagelka pro Super.cz. ■