Co je slabina slavného moderátora? Patrik Hezucký prozradil, z čeho bývá hodně nervózní

Patrik Hezucký se rozpovídal o synovi

Budou to pomalu tři roky, co se moderátor Patrik Hezucký (52) stal otcem. U syna Olivera zatím nepracuje na tom, aby převzal jednou štafetu po tatínkovi a stal se také známým moderátorem. „Oliver se má dobře, teď jsem si psal s manželkou. Do rádia ho zatím neberu, ale roste jako z vody. Strašně to letí, kdo má děti, tak to zná. Člověk to ani nechápe, jak je to rychlé,“ svěřil se Patrik s nadšením Super.cz.