Dostat se pod ruku Pavlu Nedvědovi byste nechtěli. Svědek, který viděl bitku v domě Dary Rolins, promluvil

Dara Rolins a Pavel Nedvěd Foto: se souhlasem D. Rolins

„Tentokrát byl u toho Pavel, a ten mě poté, co nám vlezl do domu, jen bránil. Udělal to, co by udělal každej pořádnej frajer pro svoji ženu. A já jsem šťastná, že ten večer po mém boku byl. Nechci ani domýšlet, co všechno se mohlo stát, kdybych se s tím bláznem ocitla ve svém domě sama,“ řekla Super.cz zpěvačka.

Daře Rolins a Pavlu Nedvědovi pomohl také soused, kterým je moderátor Frekvence 1 Ondřej Kubala. Ten nyní popsal, jak incident probíhal. „Slyšeli jsme večer otevřeným oknem hádku, křik a pak rvačku. Běžel jsem na pomoc. Pavel na toho muže řval, ať okamžitě vypadne z domu, rvali se fest. Bránil společný dům s Darou. Snažil se ho dostat ven,“ řekl Nedělnímu Blesku moderátor, jenž ihned zavolal na tísňovou linku. Pomohli i další sousedé, a tak byl muž rychle zpacifikován.

Kubala pak Nedvědovi vysekl poklonu. „Říká se: Být na špatném místě ve špatný okamžik. Pro útočníka to platí stoprocentně, dostat se pod ruku Pavlu Nedvědovi, který brání svou holku a dům, byste nechtěli,“ chválil legendárního fotbalistu. ■