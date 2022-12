Zemřel bachař Piscatella ze seriálu Orange is the New Black. Bylo mu pouhých 56 let

Brad William Henke Profimedia.cz

Zemřel herec Brad William Henke, který je znám z celé řady oblíbených seriálů. Bylo mu teprve 56 let. Diváci ho znají například ze seriálu Orange is the New Black, kde hrál bachaře Desiho Piscatellu.

„Brad Henke byl neuvěřitelně laskavý muž plný radosti a energie. Byl to talentovaný herec, který miloval být součástí herecké komunity a my jsme ho na oplátku milovali také,“ napsal jeho manažer Matt DelPiano na Instagramu. „Naše myšlenky jsou s jeho manželkou a rodinou,“ dodal.

Herec zemřel ve spánku v noci na 29. listopadu, informoval s odvoláním na rodinu Sky News. Příčinu smrti rodina nesdělila.

Henke se původně věnoval americkému fotbalu. Hrál dokonce NFL (National Football League) a byl vynikajícím obráncem New York Giants. Kvůli zranění kotníku ale v polovině devadesátých let ukončil sportovní kariéru a vrhl se na herectví. Kromě zmíněného Orange is the New Black ho diváci měli možnost vidět v seriálech Strážce pořádku, Kriminálka Miami, Manhunt nebo Dexter. Naposledy se letos objevil v akčním thrilleru Utíkej a střílej. ■