V extravagantním modelu dala nahlédnout do svého klínu: Půvabná herečka na premiéře odhalila víc, než je zvykem

Eliška Soukupová Herminapress

Extravagantní model předvedla mladá umělkyně se vší parádou. Na tmavě modré body oblékla průhledný overal, ve kterém dala nahlédnout do svého klínu. Celý model doplnila fialovým pláštěm upevněným na korzet, který spíše než společenské šaty připomínat filmový kostým.

Eliška Soukupová je v českém filmu novou tváří a snímek o palčivém tématu nejen české společnosti, šarlatánství a předražené ezoterice bez obsahu, byl jejím druhým filmem „Už na první štábové schůzce mi bylo jasné, že tenhle film bude fungovat. Točit improvizovaný snímek je velká výzva, ale když získáte důvěru v kolektiv, který na něm pracuje, jde to samo. Je to hrozné klišé, ale my jsme tenhle film vážně spíš žili, než natáčeli,“ svěřila se mladá herečka, která se objevila také v seriálu Dobré zprávy. ■