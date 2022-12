Chantal Poullain se musí obrnit trpělivostí. Svoji rodinu ještě pár týdnů neuvidí

Chantal Poullain odložila cestu do Francie až na příští rok Super.cz

Herečka Chantal Poullain (66) stále odkládala cestu do své rodné Francie. Během letních měsíců ji děsily zprávy o tom, jak letiště po celém světě nezvládají nápor turistů po koronavirové pandemii. Nechtěla nikde uvíznout během cesty, proto rodinu chtěla navštívit až na podzim, to se jí ale nepovedlo.

„Představte si, že nakonec ne. Bude to až v lednu nebo v únoru. Jsem ale v kontaktu s rodinou i tak, každý týden si voláme. Ale je pravda, že už to potřebuji. Uvidíme tedy, jestli odletím, aby se zas něco nestalo a letiště se nezastavila,“ svěřila se Chantal Super.cz.



Charismatickou francouzskou herečku můžeme vidět aktuálně v kinech ve snímku Největší dar, kde hraje i její bývalý manžel Bolek Polívka (73) a jeho dcera Anna Polívková (43). „My jsme se na place skoro nepotkali, jen na jedné scéně, ale bylo to krásné i s Aničkou,“ smála se herečka, když jsme s ní vtipkovali o tom, že film ovládl celý klan Polívků.

Chantal se už také těší na Vánoce, tyto svátky si nedokáže představit bez ryb na stole. „Miluji mořské ryby a mušle. Přesně vím, kde to v Praze koupit. Tohle jídlo potřebuji, a i můj syn Vladimír Polívka (33) také miluje mořské plody,“ dodala Chantal Poullain během rozhovoru. ■