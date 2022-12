Když o peníze není nouze. Kim Kardashian si na buzení dětí najala slavného pianistu

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (42) chce jako každá máma pro své děti to nejlepší. Teď ale udělala něco, o čem se většině rodičů může jenom zdát. Najala velmi slavného pianistu, aby děti v předvánočním období každé ráno budil živou hudbou. Místo budíku každé ráno příjemné tóny piana, na které vám v obýváku hraje skvělý muzikant a držitel Grammy Philip Cornish. Tak právě takhle vypadá advent u dámy, která takové probuzení dopřává svým čtyřem dětem Northovi (9), Saintě (6), Chicagu (4) a Psalmě (3).

„To je to roční období. Philip přichází každé ráno, aby probudil mé děti hrou na klavír, zatímco je v domě každodenní ranní shon, aby uklidnil jejich dušičky a naplnil je krásnými vánočními písněmi,“ uvedla Kim na sociální síti.



Mnoho lidí nad takovou extravagancí kroutí hlavou, z toho si ale kráska nic nedělá. Poté, co jí soud v pondělí přiklepl v přepočtu necelých pět milionů korun měsíčně jako alimenty od exmanžela Kanyeho Westa, se nemusí bát, že by svým dětem takové ranní povyražení nemohla dopřát. A navíc, vždyť i královna Alžběta II. měla svého osobního dudáka... ■