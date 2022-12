Lidé přecházejí ulici, aby se mi vyhnuli, říká dvaatřicetiletá vdova po známém zpěvákovi

Kelsey Parker Profimedia.cz

Když před dvěma lety oznámil, že mu lékaři diagnostikovali nádor na mozku ve čtvrtém stadiu, fanoušci byli otřeseni. Zpěvákovi populárního boy bandu The Wanted Tomu Parkerovi bylo tehdy pouhých jednatřicet let a s manželkou Kelsey vychovávali malou dcerku a čekali druhé dítě.

Svůj boj s nemocí Tom sdílel veřejně, psal např. o tom, jak mu je v průběhu léčby, ale také o tom, jakou podporu má v rodině a fanoušcích. S nemocí se rval rok a půl, smutná zpráva o jeho skonu přišla letos v březnu. Bylo mu 33 let.

Jeho žena se tak v pouhých dvaatřiceti stala vdovou a nyní v rozhovoru pro The Times uvedla, jak se se situací vypořádala nejen ona, ale i její okolí.

„V mé blízkosti se (lidé) cítili divně. Přecházeli ulici, aby se mi vyhnuli. Nevěděli, co mi mají říct,“ popsala mladá maminka, pro niž je stále těžké samu sebe označit za vdovu.

I s přáteli je prý těžší komunikace. „Protože dokud si člověk neprojde tím, co jsem za poslední tři roky zažila já, nemůže mému životu porozumět. Je to hrozně těžké. Za tohle mě budou nesnášet, ale většina mužů v mé rodině by radši strčila hlavu do písku než o tom mluvit. Ale smrt je jediná naše jistota. Ale jako bychom se všichni báli zemřít,“ uvedla Kelsey.

Poslední rozloučení se konalo v dubnu a kromě Tomových kolegů z kapely nebo zpěváka Liama Payneho smutečnínu průvodu přihlížely stovky fanoušků. ■