Připravovala se pět minut a takhle to dopadlo: Krásná Sharlota předvedla v obtaženém modelu bujný dekolt

Sharlota Frantinová okouzlila na muzikálové premiéře Super.cz

Je to pár týdnů, co měla Sharlota Frantinová (26) premiéru na divadelních prknech. Tentokrát nezářila potetovaná kráska na jevišti, ale v hledišti. Slavnostní uvedení muzikálu Vánoční zázrak, který se po letech vrátil na jeviště, si zpěvačka nenechala ujít, a jako vždy byla nepřehlédnutelná.

Do divadla dorazila v blyštivém modelu. Zvonové kalhoty doplnila topem ze stejného materiálu a v černém flitrovém outfitu dala na odiv nejen ploché bříško, ale i bujný dekolt. „Chystala jsem si asi pět minut jako vždycky. Líčím se sama i účes zvládám sama. Myslím si, že dokážu vždy spojit eleganci s tím, abych to byla pořád já,“ řekla Super.cz hudebnice, která byla poslední měsíce víc v divadle než doma.

„Hrozně jsem se těšila, až to dnes uvidím z té druhé strany, divadlo jsem navštěvovala v poslední době jako člověk, který v divadle hraje, a dnes budu v hledišti,“ jásala Sharlota, která exceluje v muzikálu Okno mé lásky.

S vánočním stromkem za zády také prozradila, že těm klasickým českým Vánocům by letos nejraději unikla. „Já bych nejraději odjela pryč, čím jsem starší, tím méně se chci přizpůsobovat své rodině. Tak jsem říkala, že bychom možná příští rok opravdu odjeli pryč, ale zároveň Vánoce v Česku mají kouzlo, a i tento rok se budu snažit, aby to bylo pohodové,“ prozradila zpěvačka s tím, že dárky si letos dávat nebudou.

„Zrušila jsem dárky, aby to bylo o pravých hodnotách Vánoc a abychom si darovali čas a lásku. Ale pokud by mi po cestě něco cvrnklo do nosu, tak možná, ale ne za každou cenu,“ dodala ke shánění dárků zpěvačka. ■