Stalkera v domě Dary Rolins zneškodnil Nedvěd: Pavel udělal to, co každej pořádnej frajer pro svoji ženu, říká zpěvačka

Dara Rolins a Pavel Nedvěd Foto: archiv D. Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (49) si prožila neuvěřitelné chvíle hrůzy. Do jejího domu vniknul neznámý agresivní muž. Naštěstí byl u ní její partner Pavel Nedvěd (50) a vzal situaci do svých rukou. Zpěvačka nyní promluvila.

"29. 11. pozdě v noci při zajíždění do garáže vniknul do mého domu cizí, agresivní muž. Spíš blázen, který u našeho domu nebyl poprvé," řekla Super.cz Dara Rolins a potvrdila tak informaci, že došlo k vniknutí do jejího domu. Šlo o stalkera, který je zpěvačkou dlouhodobě posedlý.

"Je další z řady "mých" stalkerů. Tento konkrétní muž pronásleduje a ohrožuje mě i moji rodinu dlouhodobě. Je to už po několikáté, co se tady v naší ulici po večerech potloukal, vyzváněl, dobýval se k nám do domu. A není to zdaleka poprvé, co u nás byla policejní hlídka. Jen kvůli tomuto bláznovi nejméně dvakrát. Naposledy ohrožoval moje dítě s chůvou v létě, když jsem já byla na koncertě na Slovensku," překvapuje Dara, která je šťastná, že nebyla doma sama s dcerou a měla ochránce v podobě Pavla Nedvěda.

"Tentokrát byl u toho Pavel, a ten mě poté, co nám vlezl do domu, jen bránil. Udělal to, co by udělal každej pořádnej frajer pro svoji ženu. A já jsem šťastná, že ten večer po mém boku byl. Nechci ani domýšlet, co všechno se mohlo stát, kdybych se s tím bláznem ocitla ve svém domě sama," přemýšlí zpěvačka.

"Došlo k potyčce i ke zraněním, ale naštěstí měl Pavel značnou převahu, a díky významné pomoci našich sousedů byla včas přivolána pomoc, policie i sanitka," zdůraznila Dara, která doufá, že policie situaci začne řešit a muž již nebude mít šanci se dostat do její blízkosti.

"Ten muž by zasloužil konečně zavřít do blázince. Dobré 3 roky nám terorizuje život. Tentokrát to ale bylo poprvé, co nám vniknul do domu, proto doufám, že to i pro něho bude mít konečně patřičné následky," dodala. ■