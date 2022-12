Nikdo neví, co se děje za zavřenými dveřmi, říká princ Harry v novém dokumentu. Vyhlášení války, zní z paláce

Princ Harry s manželkou Meghan na záběrech z nového dokumentu Netflixu Profimedia.cz

Aktuálně přišlo na přetřes datum zveřejnění traileru k filmu Netflixu, který dokumentuje důležité životní momenty vévody a vévodkyně ze Sussexu. Ti se po „odtržení“ od královské rodiny přestěhovali do USA, kde aktuálně pobývají právě i William a Kate. Video vyšlo v druhý den jejich návštěvy Spojených států.

A lidé se nebojí ani ostrých slov. Mimo jiné proto, že ve videu jde slyšet Harryho, který říká, že „nikdo neví, co se děje za zavřenými dveřmi“. Následuje záběr na Williama a Kate, za nimiž sedí Harry a Meghan.

„Nevím, jak jinak by se to mohlo brát než jako vyhlášení války,“ komentuje to jeden ze zdrojů z paláce. Mezi personálem má být zveřejněný trailer velké téma. „Ale nic z toho není překvapivé,“ uvádějí na konto manželů.

Nový dokument s názvem Harry & Meghan někteří lidé z okolí královské rodiny přirovnávají k reality show Kardashianových. „A není to těžké srovnání, opravdu,“ cituje Daily Mail jednoho z nich.

I Kardashianovi dokumentují každý moment svého života, ať už šťastný, smutný, nebo skandální. A Sussexští prý dělají to samé, navzdory tomu, jak hlasitě volali po privátním životě mimo dosah médií a veřejnosti. ■