Sharon Stone nestárne. Ve čtyřiašedesáti letech zastínila na večírku i o desítky let mladší herečky a modelky

Sharon Stone Profimedia.cz

Herečka se stala jedním ze slavných hostů mezinárodního filmového festivalu v Saúdské Arábii. Před promítáním filmu What's Love Got to Do with It? se Sharon, která v březnu oslavila své čtyřiašedesáté narozeniny, objevila na červeném koberci jako skutečná hvězda v objemných světle růžových nařasených šatech a volánkem kolem krku s černou mašlí uprostřed, které doplnila černými rukavicemi.

Sharon ale přítomné uchvátila nejen svým oblečením, ale také pozitivní energií, která z ní vyzařovala. Herečka je věrná svému krátkému sestřihu a nebojí se ukázat ani šediny, a i když je vidět, že to rozhodně nepřehání s úpravami svého zevnějšku, její věk by jí určitě nikdo nehádal.

Na červeném koberci se kromě ní objevily například herečky Priyanka Chopra a Freida Pinto nebo brazilská topmodelka Alessandra Ambrosio. ■