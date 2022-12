5 největších výstřihů na očekávané premiéře. Tyhle krásky vystavily své vnady

Nejen Dominika Myslivcová (vlevo) zvolila odvážný model. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Tentokrát překvapivě chyběly velké večerní róby, dámy volily raději pánské kostýmy. I tak se ale rozhodně bylo na co dívat. Především Dominika Myslivcová (28) a Eva Feuereislová (32) nechaly nahlédnout do svého bujného dekoltu.

"Je to moje klasika. Někteří lidé mě za to hejtí, ale co. když to máš, tak to ukaž," řekla Super.cz Dominika na premiéře muzikálu s hity Janka Ledeckého (60).

Eva Feuereislová, kterou si diváci pamatují z reality show VyVolení, se pochlubila vnadami po třetí plastice. "Dnes jsem přišla ukázat svoje nová prsa, třetí prsa. Mám tam 920 mililitrů, možná jsem mohla dát trošku víc. Lituju, že jsem si tam tu tisícovku nedala," prozradila Super.cz Feuereislová. Na další outfity z premiéry se podívejte do galerie. ■